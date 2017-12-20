Дилан Баамбула
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 мая 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Анжер
2 : 1
Дижон
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Анжер
2
Дижон
1
был в запасе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
Дижон
3 : 0
Лилль
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Дижон
3
Лилль
0
был в запасе
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 22:45
Дижон
3 : 2
Бордо
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
3
Бордо
2
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
Дижон
3 : 1
Тулуза
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Дижон
3
Тулуза
1
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
Дижон
3 : 1
Труа
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
3
Труа
1
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
Ницца
1 : 0
Дижон
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Дижон
0
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 21:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
1
Страсбур
1
был в запасе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
Лион
3 : 3
Дижон
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
3
Дижон
3
был в запасе
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 21:00
Дижон
0 : 1
Сент-Этьен
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 21:00
Кан
2 : 1
Дижон
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Кан
2
Дижон
1
был в запасе
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:00
Дижон
2 : 1
Монпелье
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Дижон
2
Монпелье
1
был в запасе
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:00
Ренн
2 : 2
Дижон
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
2
Дижон
2
был в запасе