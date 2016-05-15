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Лука Кеккин
№97
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 мая 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
Палермо
3 : 2
Верона
90'
90'
90'
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
3
Верона
2
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2016
08 мая 2016
вс
21:45
Верона
2 : 1
Ювентус
08.05.2016
08 мая 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Ювентус
1
был в запасе
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
Сассуоло
1 : 0
Верона
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Верона
0
был в запасе
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
18:00
Верона
2 : 1
Милан
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
18:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
2
Милан
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Эмполи
1 : 0
Верона
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1
Верона
0
был в запасе
11.02.2016
11 февр. 2016
чт
22:45
Лацио
5 : 2
Верона
11.02.2016
11 февр. 2016
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5
Верона
2
был в запасе
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Торино
0 : 0
Верона
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Верона
0
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Верона
1 : 1
Дженоа
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1
Дженоа
1
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Рома
1 : 1
Верона
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1
Верона
1
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Верона
0 : 1
Палермо
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0
Палермо
1
был в запасе
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Ювентус
3 : 0
Верона
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
3
Верона
0
был в запасе
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Верона
1
был в запасе
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
Верона
0 : 1
Эмполи
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0
Эмполи
1
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
Фрозиноне
3 : 2
Верона
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
3
Верона
2
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
Верона
0 : 2
Наполи
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0
Наполи
2
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 13 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
Карпи
0 : 0
Верона
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0
Верона
0
был в запасе
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Верона
0 : 2
Фиорентина
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
0
Фиорентина
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Интер
1 : 0
Верона
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1
Верона
0
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:00
Верона
1 : 1
Рома
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1
Рома
1
был в запасе