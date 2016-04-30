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Олимпиада
Пабло Клаверия
№34
Защитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 апр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
2014/2015
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
0:05
Леванте
2 : 1
Райо Вальекано
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2
Райо Вальекано
1
был в запасе