Пабло Клаверия
№34
Защитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 апр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 0:05
Леванте
2 : 1
Райо Вальекано
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2
Райо Вальекано
1
был в запасе