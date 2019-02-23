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Олимпиада
Фредди Вудман
№27
Вратарь
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Команда
Суонси
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
11.02.2019
11 февр. 2019
пн
23:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
11.02.2019
11 февр. 2019
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вулверхэмптон
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
15:30
Тоттенхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Тоттенхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
29.01.2019
29 янв. 2019
вт
23:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Манчестер Сити
29.01.2019
29 янв. 2019
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Манчестер Сити
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Кардифф
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Кардифф
0
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
20:30
Челси
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
23:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Манчестер Юнайтед
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
18:00
Уотфорд
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Уотфорд
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
Ливерпуль
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
4
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Фулхэм
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
0
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
19:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Вулверхэмптон
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
22:45
Эвертон
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Эвертон
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Вест Хэм
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Вест Хэм
3
был в запасе
26.11.2018
26 нояб. 2018
пн
23:00
Бернли
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
26.11.2018
26 нояб. 2018
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе