Дмитрий Антонов
№54
Защитник
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Команда
Металлист
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 авг. 1996 (24) года
Рост
179
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Металлист
0 : 1
Локерен
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Металлист
0
Локерен
1
был в запасе