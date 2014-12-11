Александер Коррин
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
3 янв. 1994 (27) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Металлист
0 : 1
Локерен
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Металлист
0
Локерен
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур