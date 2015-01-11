Симоне Минелли
№43
Полузащитник
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Команда
Фиорентина
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 янв. 1997 (24) года
Рост
166
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Фиорентина
4 : 3
Палермо
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
4
Палермо
3
был в запасе