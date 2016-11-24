Лукас Вауденберг
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
25 апр. 1994 (26) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 23:05
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Фейеноорд
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Манчестер Юнайтед
4
Фейеноорд
0
был в запасе
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Фейеноорд
1 : 0
Заря
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Фейеноорд
1
Заря
0
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Фенербахче
1 : 0
Фейеноорд
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Фенербахче
1
Фейеноорд
0
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
Фейеноорд
1 : 0
Манчестер Юнайтед
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фейеноорд
1
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе