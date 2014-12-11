Фредерик Бай
№34
Полузащитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
6 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Копенгаген
1 : 5
Торино
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
1
Торино
5
был в запасе