Фуркан Яман
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
8 янв. 1996 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Бешикташ
1 : 0
Тоттенхэм
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бешикташ
1
Тоттенхэм
0
был в запасе