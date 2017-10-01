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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Крис Лонг
№24
Нападающий
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Команда
Флитвуд
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 февр. 1995 (26) лет
Рост
169
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:15
Эвертон
0 : 1
Бернли
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0
Бернли
1
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
Бернли
0 : 0
Хаддерсфилд Таун
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
0
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
Ливерпуль
1 : 1
Бернли
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль
1
Бернли
1
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
15:30
Бернли
1 : 0
Кристал Пэлас
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Бернли
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
1
Бернли
1
был в запасе
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
Челси
2 : 3
Бернли
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
2
Бернли
3
был в запасе