Крис Лонг
№24
Нападающий
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Команда
Флитвуд
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 февр. 1995 (26) лет
Рост
169
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:15
Эвертон
0 : 1
Бернли
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0
Бернли
1
был в запасе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:00
Бернли
0 : 0
Хаддерсфилд Таун
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
0
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 17:00
Ливерпуль
1 : 1
Бернли
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль
1
Бернли
1
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 15:30
Бернли
1 : 0
Кристал Пэлас
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Бернли
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
1
Бернли
1
был в запасе
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 17:00
Челси
2 : 3
Бернли
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
2
Бернли
3
был в запасе