Расселл Гриффитс
№45
Вратарь
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Команда
Эвертон
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 апр. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 20:30
Эвертон
0 : 0
Ливерпуль
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
0
Ливерпуль
0
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Эвертон
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Кристал Пэлас
0
Эвертон
1
был в запасе
19.01.2015 19 янв. 2015 пн 23:00
Эвертон
0 : 0
Вест Бромвич
19.01.2015 19 янв. 2015 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Эвертон
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Эвертон
1 : 1
Манчестер Сити
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Эвертон
1
Манчестер Сити
1
был в запасе
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Халл Сити
2 : 0
Эвертон
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Халл Сити
2
Эвертон
0
был в запасе
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 19:15
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Эвертон
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 19:15
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Эвертон
2
был в запасе