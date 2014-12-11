Давиде Коста
№95
Вратарь
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 20:00
Карабах
0 : 0
Интер
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Карабах
0
Интер
0
был в запасе