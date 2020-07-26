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Олимпиада
Ришайро Живкович
№30
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
5 сент. 1996 (24) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Саутгемптон
3 : 1
Шеффилд Юнайтед
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 52' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 52' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
Лестер Сити
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Лестер Сити
2
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
11.07.2020
11 июля 2020
сб
19:30
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Челси
11.07.2020
11 июля 2020
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Шеффилд Юнайтед
3
Челси
0
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
05.07.2020
05 июля 2020
вс
14:00
Бернли
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
05.07.2020
05 июля 2020
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
Тоттенхэм
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Шеффилд Юнайтед
3
Тоттенхэм
1
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.06.2020
21 июня 2020
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.06.2020
21 июня 2020
вс
16:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур