Митчелл Бини
№33
Вратарь
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Команда
Челси
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 окт. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Челси
1 : 1
Ливерпуль
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Челси
1
Ливерпуль
1
был в запасе