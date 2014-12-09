Жоао Тейшейра
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
6 февр. 1994 (27) лет
Рост
178
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
Бенфика
0 : 0
Байер
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
минуты: 87' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бенфика
0
Байер
0
минуты: 87' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур