Стефан О'Коннор
№73
Защитник
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Команда
Йорк Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
Галатасарай
1 : 4
Арсенал
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
минуты: 77' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
1
Арсенал
4
минуты: 77' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур