Абду Азиз Тиам
№37
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 янв. 1997 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
Монако
2 : 0
Зенит
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Монако
2
Зенит
0
был в запасе