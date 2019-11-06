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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Флорин Андоне
№10
Нападающий
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Румыния
Дата рождения
11 апр. 1993 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
Реал
6 : 0
Галатасарай
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 46'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Реал
6
Галатасарай
0
минуты: 1' - 46' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Галатасарай
0 : 1
Реал
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
0
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
Брюгге
0 : 0
Галатасарай
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Брюгге
0
Галатасарай
0
был в запасе