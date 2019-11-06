Флорин Андоне
№10
Нападающий
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Румыния
Дата рождения
11 апр. 1993 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.11.2019 06 нояб. 2019 ср 23:00
Реал
6 : 0
Галатасарай
06.11.2019 06 нояб. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 46'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Реал
6
Галатасарай
0
минуты: 1' - 46' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2019 22 окт. 2019 вт 22:00
Галатасарай
0 : 1
Реал
22.10.2019 22 окт. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
0
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
18.09.2019 18 сент. 2019 ср 19:55
Брюгге
0 : 0
Галатасарай
18.09.2019 18 сент. 2019 ср 19:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Брюгге
0
Галатасарай
0
был в запасе