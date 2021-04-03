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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иньяки Уильямс
№30
Нападающий
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 июня 1994 (26) лет
Рост
186
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
суперкубок испании
Сезон:
2020/2021
2019/2020
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:30
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, Финал