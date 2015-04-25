Франко Фрагапане
№34
Нападающий
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Команда
Эльче
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
6 февр. 1993 (28) лет
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Атлетико
3 : 0
Эльче
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
3
Эльче
0
был в запасе
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 23:00
Эльче
1 : 0
Леванте
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эльче
1
Леванте
0
был в запасе
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 22:00
Эльче
2 : 2
Вильярреал
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эльче
2
Вильярреал
2
был в запасе
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
Эльче
0 : 2
Атлетико
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
0
Атлетико
2
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 14 тур