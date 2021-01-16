Анхелиньо (Хосе Тасенде)
№3
Защитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Вольфсбург
-:-
РБ Лейпциг
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
-
РБ Лейпциг
-
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Боруссия
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
1
Боруссия
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 22:30
Штутгарт
0 : 1
РБ Лейпциг
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Кельн
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
0
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Хоффенхайм
0 : 1
РБ Лейпциг
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Вердер
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2
Вердер
0
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Бавария
3 : 3
РБ Лейпциг
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
3
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Арминия
29'
29'
29'
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
29'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
2
Арминия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Айнтрахт
1 : 1
РБ Лейпциг
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
1
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Фрайбург
89'
89'
89'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
89'
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
3
Фрайбург
0
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Герта
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
2
Герта
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Аугсбург
0 : 2
РБ Лейпциг
45'
45'
45'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
45'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
0
РБ Лейпциг
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Шальке-04
35'
35'
35'
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
35'
минуты: 1' - 83'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 83' / Германия. Бундеслига, 3 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Байер
1 : 1
РБ Лейпциг
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Майнц
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
РБ Лейпциг
3
Майнц
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур