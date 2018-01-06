Хайрэм Боатенг
№38
Полузащитник
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 янв. 1996 (25) лет
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Эксетер Сити
0 : 2
Вест Бромвич
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эксетер Сити
0
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала