Эмиль Аудеро
№32
Вратарь
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Команда
Сампдория
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 янв. 1997 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сампдория
-:-
Наполи
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
-
Наполи
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Дженоа
1 : 1
Сампдория
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:30
Сампдория
0 : 2
Аталанта
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
0
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Фиорентина
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:00
Сампдория
0 : 2
Ювентус
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:45
Сампдория
2 : 1
Удинезе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Сампдория
2 : 1
Интер
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Сампдория
2 : 3
Сассуоло
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
2
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:00
Сампдория
3 : 1
Кротоне
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Верона
1 : 2
Сампдория
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Наполи
2 : 1
Сампдория
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:45
Сампдория
1 : 2
Милан
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур