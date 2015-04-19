Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Александр Головин
Мартин Шкртел
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Бельгия
Норвегия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Аксель Боргман
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Вадуц
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 июля 1994 (26) лет
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:30
Вольфсбург
1 : 1
Шальке-04
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
1
Шальке-04
1
был в запасе
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
Штутгарт
0 : 4
Шальке-04
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
0
Шальке-04
4
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
Шальке-04
4 : 1
Майнц
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
4
Майнц
1
был в запасе