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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эмре Джошкун
№40
Защитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
7 июня 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
Андерлехт
2 : 0
Галатасарай
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
2
Галатасарай
0
был в запасе