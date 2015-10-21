Джордж Глендон
№73
Полузащитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 мая 1995 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 22:45
Манчестер Сити
2 : 1
Севилья
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Манчестер Сити
2
Севилья
1
был в запасе