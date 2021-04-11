Жан-Кевин Огустен
№20
Нападающий
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Команда
Нант
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 июня 1997 (23) года
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Ренн
-:-
Нант
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
-
Нант
-
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 21:00
Ланс
1 : 1
Нант
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
1
Нант
1
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
Нант
1 : 1
Метц
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1
Метц
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Лорьян
0 : 2
Нант
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0
Нант
2
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
Нант
0 : 3
ПСЖ
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
0
ПСЖ
3
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур