Дория (Матеус Маседо)
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 нояб. 1994 (26) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 21:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2
Страсбур
0
был в запасе
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 23:00
Бордо
1 : 1
Марсель
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
1
Марсель
1
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Марсель
5 : 0
Кан
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
5
Кан
0
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 22:00
Монако
6 : 1
Марсель
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Монако
6
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 18:00
Марсель
1 : 1
Анжер
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
1
Анжер
1
был в запасе