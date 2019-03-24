Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Александр Головин
Мартин Шкртел
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Бельгия
Франция
Норвегия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Каспарс Икстенс
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Елгава
Гражданство
Латвия
Дата рождения
5 июня 1988 (32) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
Польша
2 : 0
Латвия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Польша
2
Латвия
0
был в запасе
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Северная Македония
3 : 1
Латвия
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Северная Македония
3
Латвия
1
был в запасе