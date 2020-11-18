Дану Спэтару
№94
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
24 мая 1992 (28) лет
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Косово
1 : 0
Молдавия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 86'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Косово
1
Молдавия
0
минуты: 1' - 86' / Лига наций. Лига С, 6 тур
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Молдавия
0 : 4
Словения
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 79' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Молдавия
0
Словения
4
минуты: 79' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур