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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дану Спэтару
№94
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
24 мая 1992 (28) лет
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
товарищеские матчи. сборные
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Косово
1 : 0
Молдавия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 86'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Косово
1
Молдавия
0
минуты: 1' - 86' / Лига наций. Лига С, 6 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Молдавия
0 : 4
Словения
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 79' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Молдавия
0
Словения
4
минуты: 79' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур