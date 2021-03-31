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Олимпиада
Элиа Бенедеттини
№23
Вратарь
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Команда
Гражданство
Сан-Марино
Дата рождения
22 июня 1995 (25) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига d
отбор че-2020
италия. кубок
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Сан-Марино
0 : 2
Албания
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Сан-Марино
0
Албания
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Сан-Марино
0 : 3
Венгрия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сан-Марино
0
Венгрия
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Англия
5 : 0
Сан-Марино
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Англия
5
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур