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Олимпиада
Димитриос Коловос
№10
Полузащитник
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Команда
Виллем II
Гражданство
Греция
Дата рождения
27 апр. 1993 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
Финляндия
1 : 0
Греция
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 60'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Финляндия
1
Греция
0
минуты: 1' - 60' / Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Греция
2 : 3
Армения
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 68' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Греция
2
Армения
3
минуты: 68' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
Греция
0 : 3
Италия
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Греция
0
Италия
3
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
Босния и Герцеговина
2 : 2
Греция
85'
85'
85'
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
85'
минуты: 67' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Босния и Герцеговина
2
Греция
2
минуты: 67' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур