Тимур Аюпов
№5
Полузащитник
Подписаться
Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 июля 1993 (27) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Оренбург
-:-
Чайка
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
-
Чайка
-
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Оренбург
3 : 0
Велес
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 5'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
3
Велес
0
минуты: 1' - 5' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Оренбург
1 : 0
Краснодар-2
72'
72'
72'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
1
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Оренбург
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 15:00
Текстильщик
0 : 2
Оренбург
40'
40'
40'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 15:00
40'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Текстильщик
0
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 16:00
Оренбург
0 : 0
Иртыш
80'
80'
80'
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Оренбург
0
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Оренбург
1 : 3
Енисей
42'
42'
42'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
1
Енисей
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур