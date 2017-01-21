Томас Робсон
№34
Полузащитник
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Команда
Сандерленд
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 сент. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 0
Сандерленд
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Бромвич
2
Сандерленд
0
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 15:30
Сандерленд
1 : 2
Мидлсбро
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сандерленд
1
Мидлсбро
2
был в запасе