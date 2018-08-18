Владислав Паршиков
№55
Полузащитник
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 февр. 1996 (25) лет
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур