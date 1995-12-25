Илья Молтенинов
№28
Полузащитник
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 дек. 1995 (25) лет
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
-:-
Балтика
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
-
Балтика
-
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чертаново
0 : 1
Акрон
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чертаново
0
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
27'
27'
27'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
6', 84'
6', 84'
6', 84'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
6', 84'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
15'
15'
15'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
15'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
Чертаново
1 : 1
Волгарь
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 0
Чертаново
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Крылья Советов
5
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
3'
3'
3'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Алания
3 : 1
Чертаново
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Алания
3
Чертаново
1
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Чертаново
1 : 0
Нефтехимик
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чертаново
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Динамо
1 : 2
Чертаново
55', 63'
55', 63'
55', 63'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
55', 63'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Динамо
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:00
Чертаново
0 : 1
Иртыш
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чертаново
0
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 11:00
Томь
1 : 2
Чертаново
78'
78'
78'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 11:00
78'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Томь
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Чертаново
1 : 2
Енисей
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
1
Енисей
2
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
Велес
3 : 0
Чертаново
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Велес
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
Чертаново
0 : 0
Торпедо
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чертаново
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 19:00
Чертаново
0 : 1
Крылья Советов
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Чертаново
0
Крылья Советов
1
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 15:00
Чертаново
0 : 1
Динамо
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чертаново
0
Динамо
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 4 тур
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 16:30
Иртыш
1 : 2
Чертаново
23'
22'
23'
22'
23'
22'
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 16:30
23'
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Иртыш
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 3 тур