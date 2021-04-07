Андрей Алексеев
№29
Полузащитник
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 мая 1997 (23) года
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
-:-
Балтика
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
-
Балтика
-
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
80'
80'
80'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
Чертаново
1 : 1
Волгарь
14'
14'
14'
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 0
Чертаново
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Крылья Советов
5
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Чертаново
1 : 2
Енисей
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
1
Енисей
2
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
Велес
3 : 0
Чертаново
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Велес
3
Чертаново
0
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Чертаново
2
был в запасе