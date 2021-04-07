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Теннис
Олимпиада
Андрей Алексеев
№29
Полузащитник
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 мая 1997 (23) года
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Чертаново
-:-
Балтика
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
-
Балтика
-
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
80'
80'
80'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
18:00
Чертаново
1 : 1
Волгарь
14'
14'
14'
10.03.2021
10 марта 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Крылья Советов
5 : 0
Чертаново
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Крылья Советов
5
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Чертаново
1 : 2
Енисей
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
1
Енисей
2
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
13:00
Велес
3 : 0
Чертаново
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Велес
3
Чертаново
0
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
20:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Чертаново
2
был в запасе