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Теннис
Олимпиада
Алексей Кузнецов
№16
Вратарь
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 авг. 1996 (24) года
Рост
189
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2015/2016
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Динамо
-:-
Торпедо
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
-
Торпедо
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Динамо
0 : 2
Факел
55'
55'
55'
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:30
Волгарь
2 : 1
Динамо
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
17:00
Динамо
0 : 2
Алания
10.03.2021
10 марта 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Иртыш
1 : 0
Динамо
77'
77'
77'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Иртыш
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
1 : 0
Томь
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1
Балтика
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Факел
0 : 0
Динамо
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
7 : 0
Динамо
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Крылья Советов
7
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
17:00
Динамо
0 : 3
Иртыш
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Динамо
0
Иртыш
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
15:00
Чертаново
0 : 1
Динамо
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чертаново
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур