Никита Сорокин
№2
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 апр. 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.07.2015 20 июля 2015 пн 19:00
Арсенал
0 : 0
Армавир
20.07.2015 20 июля 2015 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Арсенал
0
Армавир
0
был в запасе