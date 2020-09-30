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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Максим Гайдуков
№15
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 марта 1995 (26) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок групповой этап
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
13:00
Зенит
0(3) : 0(4)
Нижний Новгород
205'
205'
205'
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
13:00
205'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Зенит
0(3)
Нижний Новгород
0(4)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
15.09.2020
15 сент. 2020
вт
13:00
Зенит
0 : 1
Химки
15.09.2020
15 сент. 2020
вт
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Зенит
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур