Магомед Муслимов
№60
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 февр. 1992 (29) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Сахалин
0 : 3
Анжи
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сахалин
0
Анжи
3
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур