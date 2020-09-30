Богдан Ващенко
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Волга
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 февр. 1994 (27) лет
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 16:00
Волга
2 : 4
Велес
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Волга
2
Велес
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур