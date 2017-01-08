Люк МакГи
№48
Вратарь
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 сент. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 18:00
Челси
4 : 1
Питерборо Юнайтед
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
4
Питерборо Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала