Симоне Эдера
№20
Нападающий
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Парма
0 : 3
Торино
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0
Торино
3
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
Торино
1 : 1
Болонья
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1
Болонья
1
был в запасе
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
Рома
3 : 1
Торино
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3
Торино
1
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:00
Торино
2 : 3
Удинезе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2
Удинезе
3
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2
Торино
1
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Интер
4 : 2
Торино
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
4
Торино
2
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Торино
0 : 0
Кротоне
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0
Кротоне
0
был в запасе
04.11.2020 04 нояб. 2020 ср 19:00
Дженоа
1 : 2
Торино
04.11.2020 04 нояб. 2020 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Торино
2
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Торино
3 : 4
Лацио
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3
Лацио
4
был в запасе
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 21:45
Сассуоло
3 : 3
Торино
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3
Торино
3
был в запасе
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:00
Торино
2 : 4
Аталанта
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
2
Аталанта
4
был в запасе