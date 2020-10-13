Христос Вилер
№42
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
29 июня 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Азербайджан
0 : 0
Кипр
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Азербайджан
0
Кипр
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Кипр
0 : 1
Азербайджан
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Кипр
0
Азербайджан
1
был в запасе
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Кипр
0 : 2
Черногория
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Кипр
0
Черногория
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур