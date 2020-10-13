Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Бельгия
Франция
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Христос Вилер
№42
Защитник
Подписаться
Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
29 июня 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Азербайджан
0 : 0
Кипр
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Азербайджан
0
Кипр
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
Кипр
0 : 1
Азербайджан
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Кипр
0
Азербайджан
1
был в запасе
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
Кипр
0 : 2
Черногория
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Кипр
0
Черногория
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур