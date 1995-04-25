Николай Мараев
№55
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 апр. 1995 (25) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
-:-
Торпедо
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
-
Торпедо
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:30
Волгарь
2 : 1
Динамо
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
Динамо
0 : 2
Алания
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Иртыш
1 : 0
Динамо
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Иртыш
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
1 : 0
Томь
57'
57'
57'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
9'
9'
9'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
9'
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
2 : 1
Динамо
30'
30'
30'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
30'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Велес
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1
Балтика
3
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 13:00
Краснодар-2
0 : 0
Динамо
71'
71'
71'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Краснодар-2
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Факел
0 : 0
Динамо
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
7 : 0
Динамо
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Крылья Советов
7
Динамо
0
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 11 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 17:00
Динамо
0 : 3
Иртыш
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Динамо
0
Иртыш
3
был в запасе
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 15:00
Чертаново
0 : 1
Динамо
45'
45'
45'
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чертаново
0
Динамо
1
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 4 тур