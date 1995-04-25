Диогу Балтазар
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
15 апр. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 20:00
Динамо
1 : 0
Эшторил
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
1
Эшторил
0
был в запасе