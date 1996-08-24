Энди Кавая
№47
Нападающий
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Команда
Андерлехт
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
23 авг. 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 23:00
Леонеса
2 : 1
Атлетико
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леонеса
2
Атлетико
1
был в запасе