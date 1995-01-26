Араик Овсепян
№95
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 янв. 1995 (26) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 13:00
Сибирь
1 : 0
Химки
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 13:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
1
Химки
0
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 23 тур
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 9:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Сибирь
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 9:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 22 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Тосно
3 : 0
Сибирь
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тосно
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 20 тур
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 13:00
Сибирь
0 : 0
Луч
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 13:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сибирь
0
Луч
0
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 19 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 15:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Сибирь
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-Нальчик
2
Сибирь
1
был в запасе
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 12:00
Сибирь
2 : 0
Волгарь
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
2
Волгарь
0
был в запасе
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
Зенит-2
3 : 1
Сибирь
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Зенит-2
3
Сибирь
1
был в запасе
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 19:30
Динамо
1 : 0
Сибирь
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 19:30
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Динамо
1
Сибирь
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Тюмень
3
Сибирь
1
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 12:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
1
Мордовия
0
был в запасе